Zeker vier doden door lawine in Franse Alpen, zoektocht gestaakt

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei op Twitter dat de lawine ontstond bij de Armancette-gletsjer in de Alpen. "Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten", schreef hij.

Veel onduidelijkheid

De reddingswerkers, die Darmanin dankbaar was, moesten om 20.00 uur hun zoektocht staken, maar gaan tweede paasdag om 07.00 uur verder op zoek naar slachtoffers.

"We weten niet hoeveel mensen er in de lawine terecht zijn gekomen", zei Emmanuel Coquard in een persverklaring, die de zoekactie leidt. De reddingswerkers hopen in de nacht meer informatie te krijgen over mogelijke wintersporters die niet thuis zijn gekomen.