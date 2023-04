Xtc-paashazen onderschept op Belgische luchthaven

Nu België meer en meer naam maakt als knooppunt van de drugshandel, kijkt hij van een paar MDMA-paashaasjes niet meer op. Want Antwerpen streeft Rotterdam al voorbij als belangrijkste invoerhaven voor cocaïne uit Latijns-Amerika. En ook synthetische drugs als xtc worden steeds vaker via België verhandeld.

Drugs op de post

De drugs worden vaak gemaakt in labs in boerenschuren en loodsen op het Nederlandse en Belgische platteland. Klanten van over de hele wereld bestellen online, waarna ze op de post gaan.

