Uit het puin geredde baby en moeder na twee maanden eindelijk herenigd

De beelden van het meisje, dat niet kon stoppen met lachen nadat ze was gered, gingen 54 dagen geleden de wereld over. Het meisje had 128 uur onder het puin gelegen en tóch was ze kerngezond.

Hulpverleners gingen er echter vanuit dat dat geluk niet was weggelegd voor haar ouders. Het meisje werd naar een ziekenhuis in de Turkse stad Adana gebracht waar lang werd gedacht dat ze wees was. Verpleegsters noemden haar daar 'Gizem', wat Turks is voor mysterie.