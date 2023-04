Nazimonument op Zwitserse begraafplaats zorgt voor ophef

Het monument werd jarenlang door voorbijgangers genegeerd, ook al ligt de begraafplaats in het centrum van de stad. "Op het eerste gezicht lijkt het een oorlogsmonument", zegt Stefanie Hablützel tegen de BBC. In vage letters valt in het Duits te lezen: '1914-1918; hier liggen Duitse soldaten'. In die periode vond de Eerste Wereldoorlog plaats.

Aanbidden oorlogsslachtoffers

De journalist van de Zwitserse omroep SRF vond het maar vaag en begon een onderzoek naar de betekenis van het monument. Ze vond het vreemd dat het monument in Chur pas in 1938 was gebouwd. "Dat is twintig jaar nadat deze mannen stierven", zegt Hablützel.

Uit onderzoek bleek dan ook dat het niet zozeer een oorlogsmonument was, maar een propagandamiddel van de nazi's. "Het is niet gebouwd om te rouwen om deze dode soldaten, het is gebouwd om propagandaredenen, voor het naziregime."

Het aanbidden van oorlogsslachtoffers was een onderdeel van Hitlers propagandamachine in de jaren 30. Door zichtbaarder te worden, probeerden de nazi's hun macht uit te breiden.