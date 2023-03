Barman van resort in India steekt Nederlandse toerist (29) neer

De Indiase krant The Indian Express heeft de aangifte van de vrouw ingezien en schrijft erover. Het incident gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in het resort waar de vrouw verbleef. Ze was in dat gedeelte van het land op vakantie, omdat ze wilde meedoen aan een yoga-retraite.

Man kwam 's nachts tent binnen

De vrouw zou hebben gezegd dat ze na het eten naar haar tent is gegaan om te gaan slapen. De tent had alleen een deur van stof en rond twee uur uur in de nacht zou plotseling het licht zijn aangegaan. "Ik werd wakker en zag een man de klamboe rond het bed verwijderen. Hij had ducttape in zijn hand en probeerde me vast te grijpen", zou de vrouw aan de politie hebben verteld.