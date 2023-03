Wie is Stormy Daniels? De pornoactrice waardoor Trump strafrechtelijk wordt vervolgd

Affaire in 2006

De pornoactrice begon haar carrière op 17-jarige leeftijd als stripper. In het jaar 2000 trad ze voor het eerst op in een pornofilm. Twee jaar later had ze in bijna 160 films gespeeld en begon ze ook met het regisseren van eigen films. Ze won hiermee verschillende prijzen.

In 2016 onthulde The New York Times dat de pornoactrice tien jaar eerder een affaire zou hebben gehad met Donald Trump. Ze zouden elkaar hebben ontmoet tijdens een golftoernooi, waarna hij haar uitnodigde in zijn privébungalow. Hij zou haar hebben verwelkomd in zijn pyjama. Daniels was op dat moment 27 jaar, Trump 60 jaar. Ze noemde het later de 'vreselijkste 90 seconden' van haar leven.

De pornoster kwam in korte tijd in het middelpunt van de belangstelling te staan.

'Amusant en interessant'

In een interview twee jaar later, aan tafel bij RTL Late Night met presentator Twan Huys, noemde ze de nacht samen met Trump 'amusant en interessant', maar ook 'spijtig'. Amusant, omdat ze 'toch wel kennis heeft gemaakt met Trump'. "Die maffe reality-ster van de tv. Er is al veel over geschreven, dat ga ik niet herhalen. Maar iedereen weet dat er grappige dingen zijn voorgevallen."