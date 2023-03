Max (13) uit Engeland slaapt al 3 jaar in tent voor het goede doel

Dat schrijft de 13-jarige Max Woosey op zijn speciale Instagrampagina. Het account 'The boy in the tent' richtte hij drie jaar geleden op, net toen de lockdown in Engeland begon. Niet uit verveling, maar om een belofte aan zijn buurman Rick na te komen: avonturen beleven.

Rick Abbot stierf in februari 2020 aan kanker. De familie van Max stond hem in zijn laatste fase bij en bezocht hem veelvuldig in het plaatselijke hospice. "Het hospice zorgde zo goed voor Rick, dat ik iets wilde doen om hen te bedanken", zei Max tegen het Engelse Sky News.

Wilde het eigenlijk 3 weken volhouden

Daarom bedacht hij om geld in te zamelen door buiten in een tentje te slapen. Honderd euro was het doel, hij wilde het drie weken volhouden: zo lang zou de lockdown aanvankelijk duren. Maar het geld stroomde binnen, dus waarom stoppen? Na negen weken was er al ruim 2500 euro opgehaald.