Jackpot voor Australische goudzoeker: vindt steen van 4,6 kilo goud

De man is dolgelukkig met de vondst en het geldbedrag dat hij ervoor krijgt. Hij kijkt ernaar uit om dit aan zijn gezin te besteden. "Hier zal mijn vrouw gelukkig mee zijn", zei hij.

Once in a lifetime

Darren Kamp, de man die de goudklomp kocht en taxeerde, was stomverbaasd toen de man de goudklomp uit zijn tas tevoorschijn haalde. "Het is een once-in-a-lifetime-vondst", zei hij tegen de BBC. Het was het grootste exemplaar dat hij in zijn 43-jarige carrière had gezien.

"Denk je dat er 10.000 dollar in zit?", zei de man. "Ik keek hem aan en zei: probeer eens 100.000 dollar", zegt Kamp. Alles bij elkaar bevatte de steen van 4,6 kilo zo'n 2,6 kilo goud.

Zeldzaam

Ontdekkingen van zulke grote hoeveelheden goud zijn zeldzaam in Australië. Toch wordt ervan uitgegaan dat het land over de grootste goudreserves ter wereld beschikt en dat veel van de grootste goudklompen ter wereld daar zijn gevonden.