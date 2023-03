Koeman teleurgesteld na winst tegen Gibraltar: niveau moet omhoog

Aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal was, net als zijn coach, niet tevreden over het spel van Nederland. "Het had beter gemoeten. Je probeert ze kapot te spelen. Dan moet je zuinig zijn in balbezit en soms snel van kant wisselen. We waren slordig in balbezit. Het was een hele lastige avond", zei hij.

Nederland wilde zich tegen Gibraltar revancheren voor de nederlaag van 4-0 tegen Frankrijk van vrijdag. "Eigenlijk kun je het vanavond nooit goed doen", aldus Van Dijk. "Alleen als je met 10-0 wint. Maar dat vele scoren is niet gelukt. In balbezit zal het stukken beter moeten. Dat zullen we de volgende interlandperiode op moeten pakken."

"We gaan ons nu focussen op onze clubs en dan winnen we in juni hopelijk de Nations League en plaatsen we ons daarna voor het EK."

Tegenstanders van formaat

Oranje speelt in juni in eigen land met Kroatië, Spanje en Italië de finaleronde van de Nations League. "Dat zijn tegenstanders van formaat", besefte Koeman. "Ik zal in de aanloop naar die finaleronde goed naar de invulling van mijn selectie moeten kijken. Het is denk ik ook belangrijk dat we dan compleet zijn."

Oranje speelde zonder Frenkie de Jong tegen Frankrijk en Gibraltar. "En Gakpo en De Ligt konden geen hele wedstrijd voetballen en Depay raakte geblesseerd", zei Koeman. "Maar het niveau bij ons zal omhoog moeten. Te veel spelers waren onvoldoende."