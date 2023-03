Door 6-jarige leerling neergeschoten juf in VS: 'Dacht dat ik dood was'

De 25-jarige Abby spreekt voor het eerst publiekelijk over de gebeurtenis die haar leven veranderde. In het interview wordt haar gevraagd wat ze zich nog van de dag herinnert.

Ze herinnert zich nog goed hoe de leerling, die in haar klas zat, het pistool op haar richtte. "Ik herinner me de blik op zijn gezicht. Ik herinner me dat het pistool afging. Ik herinner me dat ik iets voelde."

Wapen in rugzak

Het incident vond rond 14.00 uur plaats op een school met ruim 500 leerlingen in de plaats Newport News, in de staat Virginia. Volgens de politie had de jongen het wapen naar school meegenomen in zijn rugzak. Hij had het wapen van zijn moeder gepakt.