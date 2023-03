Zo gaat het nu met de 'wonderbaby' die aardbeving door navelstreng wist te overleven

"Daar vertelden ze mij dat het gewoon goed ging met Afraa, maar ik vertrouwde het niet. Daarom ben ik naar een ander ziekenhuis in de Syrische stad Afrin gegaan waar een dokter dagenlang voor haar gezorgd heeft." Afraa bleek drie ribben te hebben gebroken en had veel stof in haar longen.

Het meisje knapte op en mocht uiteindelijk het ziekenhuis verlaten. Ze maakt het nu 'naar omstandigheden goed'. Afraa staat nog wel onder controle bij de arts, waardoor ze regelmatig in het ziekenhuis wordt onderzocht.

Na een DNA-test en veel papierwerk kon ze uiteindelijk officieel geadopteerd worden door haar oom en tante.

'Ze is mijn eigen bloed'

De vrouw van Al-Suwadi, Hala, geeft Afraa nu borstvoeding, want toevalligerwijs beviel Hala twee dagen na de beving van het nichtje van Afraa. "Ik voed ze nu samen op. Ik zou Afraa nooit hebben opgegeven, ze is mijn nichtje, mijn eigen bloed. Veel mensen wilden haar adopteren, nadat ze wereldnieuws was geworden, maar dat zouden wij nooit hebben toegestaan. We zullen ons hele leven voor haar zorgen, zoals we voor onze eigen kinderen zorgen."

Al-Suwadi beaamt: "Ik hield van mijn neef en zijn familie. Ik zal voor zijn dochter zorgen alsof het mijn eigen dochter is."