Japans parlementslid geschorst: nog nooit op werk verschenen

Maar daar had het parlement maling aan. Zijn collega's eisten vorige week dat Higashitani naar Tokio zou vliegen om in de Kamer zijn excuses aan te bieden voor zijn maandenlange afwezigheid. Het zou zijn laatste kans zijn om zijn functie te behouden.

Woede steeds groter

Toen Higashitani niet kwam opdagen, maar wel een nieuwe YouTubevideo plaatste, werd de woede in Japan nog groter. De regering en de oppositie van Japan stemden er unaniem mee in om Higashitani officieel uit het parlement te zetten. "GaaSyy begrijpt de fundamenten van de democratie niet, die is gebaseerd op wetten en regels", zei Muneo Suzuki, hoofd van de tuchtcommissie van het parlement.

Morgen zal het Japanse Hogerhuis een definitief besluit nemen over de schorsing, maar dat lijkt een formaliteit.

Het is de zwaarste straf die je als parlementslid kunt krijgen. Sinds 1950 zou het slechts twee keer eerder zijn voorgekomen dat iemand werd geschorst vanwege aanhoudende afwezigheid. Maar het is voor het eerst dat een verkozen parlementslid geschorst wordt omdat hij nog nooit is verschenen in de Kamer.