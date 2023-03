Nederlander (28) omgekomen tijdens skiën in Zwitserland

Een 28-jarige Nederlander is gisteren tijdens het skiën om het leven gekomen. De man was samen met twee anderen toen ze verrast werden door een lawine in de buurt van Nendaz, in het zuiden van Zwitserland. Hulp kwam voor de man te laat.

Het tragische ongeluk gebeurde gisteren rond 12.15 uur, toen de drie offpiste aan skiën waren. Dat maakte de Zwitserse politie vanmiddag bekend in een persbericht. Toen ze de bergtop Louettes Econdouè bereikten, werden ze verrast door een lawine. De 28-jarige man werd daarbij meegesleurd en kwam onder de sneeuw terecht. Gelokaliseerd door zijn vrienden Hij kon worden gelokaliseerd door zijn twee vrienden, die hem daarna ook wisten te bevrijden. Ze waarschuwden vervolgens de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren. De Nederlander werd gereanimeerd door reddingswerkers, maar de politie schrijft dat 'ondanks alle inspanningen' de man op de plaats van het ongeluk is overleden. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt het incident.