8 doden, onder wie ongeboren baby, bij schietpartij Jehovah's Getuigen

Volgens de minister hadden er nog veel meer slachtoffers kunnen zijn als de politie niet zo snel ter plekke was. Er waren zo'n vijftig mensen in het gebouw op het moment dat de aanval begon. De Duitse Jehova's Getuigen lieten eerder al weten dat op dat moment een religieuze dienst bezig was.

'Extreem gevaarlijke situatie'

De politie kreeg gisteravond rond 21.15 uur de eerste melding van de schietpartij. In een gebouw van de Jehovah’s Getuigen, in de wijk Gross Borstel, ten noorden van de binnenstad van Hamburg, werd geschoten. De politie meldde kort daarna dat er meerdere mensen zwaargewond waren en er ook doden waren.

In eerste instantie ging de politie ervan uit dat een dader op de vlucht was. Daarom werd er via een app een noodsignaal verstuurd naar inwoners van Hamburg, die werden gewaarschuwd voor de 'extreem gevaarlijke' situatie. Later werd gezegd dat er 'geen aanwijzingen zijn dat de dader op de vlucht is'.

Er zijn in Duitsland zo'n 175.000 mensen aangesloten bij de Jehovah's Getuigen, een christelijke groepering die erom bekendstaat langs de deur te gaan om het evangelie te verspreiden.