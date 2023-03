Vijf Mexicanen met shirt over hoofd uitgeleverd: 'Verantwoordelijk voor ontvoering'

Hun handen vastgebonden, shirts over het hoofd en liggend met hun bovenlijf op het asfalt. Levend, dat wel. Zo werden vijf Mexicaanse mannen in de stad Matamoros aangetroffen. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van vier Amerikanen, afgelopen week. "We hebben besloten deze mannen over te leveren."

"Ze waren betrokken en direct verantwoordelijk voor de daden en hebben uit eigen wil gehandeld", stond er nabij de mannen geschreven op een papier. Buikvet verwijderen Het zou geschreven zijn door leden van een gevreesd drugskartel in de staat Tamaulipas, meldt de Britse krant The Guardian. Dat kartel zou een groot deel van de staat in handen hebben, en niet blij zijn met deze ontvoering, die de verhoudingen tussen beide landen op scherp zette. Eén van de Amerikanen zou naar Mexico zijn gekomen voor een ingreep om buikvet te laten verwijderen. Maar voordat het zover kwam, werden ze ontvoerd door gewapende mannen. Verwisselde identiteit De ontvoering eindigde afgelopen dinsdag, toen de vier Amerikanen werden gevonden door de Mexicaanse autoriteiten. Twee van hen overleefden de ontvoering niet, de andere twee keerden terug naar de VS. Ook overleed er een Mexicaan bij de gewelddadige ontvoering. De Mexicaanse autoriteiten meldden dat het zou gaan om een verwisselde identiteit, en dat de Amerikanen niet het doelwit zouden zijn geweest. Lees ook: Vier Amerikaanse burgers beschoten en ontvoerd in Mexico In Mexico zelf werd vervolgens met argusogen gekeken naar de snelle vondst van de Amerikanen. In het land zijn meer dan 100.000 mensen vermist en misdaden worden er zelden opgelost. Dat er direct een grote zoektocht werd opgezet naar deze mensen, schoot bij meerdere Mexicanen in het verkeerde keelgat. "De autoriteiten proberen bijna nooit mensen te zoeken of om de verantwoordelijken op te sporen", zei Tyler Mattiace, een Mexicaanse onderzoeker bij Human Rights Watch. "Deze zoektocht is daarom erg opmerkelijk."