Het vuur dat de wereld over ging: Notre Dame in december 2024 weer open

Dát de herbouw van de kathedraal op schema is, komt omdat de Franse autoriteiten er alles aan doen dat voor elkaar te krijgen. Iedere dag werken er in totaal 1000 mensen aan de renovatie. "Er is enorm veel werk te doen. Het raamwerk, het schilderen, de stenen, het orgel, het glas-in-lood, noem maar op", zei Georgelin.

De Fransen beloven ze bij de renovatie trouw zullen blijven aan de oorspronkelijke architectuur. Philippe Jost is toezichthouder van de overheid op het project. Hij zegt: "We maken geen betonnen gewelven die lijken op steen. Nee, we maken ze van steen, net als in de Middeleeuwen."