Colombia wil nijlpaarden van drugsbaron Escobar naar India en Mexico sturen

De tientallen dieren vormen al langere tijd een bedreiging voor de natuur, maar ze zijn te geliefd bij de inwoners om ze af te schieten. Onderzoekers waarschuwden dat de populatie binnen twee decennia zou kunnen oplopen tot 1500 nijlpaarden.

Dieren beschoten met anticonceptie

Daarom bedacht de regering in november 2021 om de dieren te beschieten met pijltjes met daarin een anticonceptiemiddel. Dat had helaas maar weinig effect. Daarom is er nu een nieuw plan bedacht: 70 nijlpaarden worden binnenkort per vliegtuig overgebracht naar India en Mexico. Dat maakte gouverneur Aníbal Gaviria Correa bekend in een tweet.