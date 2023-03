Bus met Franse kinderen stort meters naar beneden: 21 gewonden

Twee van hen zijn in zeer kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. De rest van de slachtoffers is lichtgewond geraakt.

Chauffeur onwel

In de bus zaten naast de kinderen zes volwassenen, allemaal uit de regio Parijs. De autobus was na een vakantie van de kinderen in de Alpen onderweg naar het station van Grenoble. Vanuit daar zou de reis verder worden voortgezet.

