Vermiste Amerikaanse vrouw na 30 jaar gevonden in Puerto Rico

Op een gegeven moment vermoedden een medewerker van het tehuis, samen met een agent van de internationale politieorganisatie Interpol, dat het mogelijk om de vermiste vrouw uit Pittsburgh ging.

DNA-test

Daarop zochten ze contact met de politiechef in haar vroegere woonplaats die direct actie ondernam. Bij Kopta werd onder meer een DNA-test afgenomen waaruit bleek dat het om de vermiste vrouw ging. Ook kwamen autoriteiten erachter ze in 1999 zelf bij het verzorgingstehuis had aangeklopt omdat ze hulp zocht.

Haar familie heeft laten weten dat ze hoopt dat Kopta terugkomt naar Pennsylvania. Maar of dat ook gebeurt, is nog maar de vraag. Zij is er mentaal en fysiek niet best aan toe. Zo lijdt ze aan dementie. En ze heeft aan de medewerkers in het verzorgingstehuis al laten weten dat ze liever in Puerto Rico blijft.