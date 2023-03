Zweedse media: verdachte steken Nederlands meisje (10) herinnert zich niks

De man die donderdag in de Zweedse stad Göteborg een 10-jarig Nederlands meisje zwaar verwond zou hebben zegt zich niks te herinneren van het incident, melden verschillende Zweedse media. De verdachte is gistermiddag voorgeleid in de rechtbank van Göteborg.

Volgens de krant Dagens Nyheter blijft de 35-jarige verdachte in de cel en wordt zijn geestelijke toestand onderzocht. Volgens de Zweedse omroep SVT is de man eerder veroordeeld voor diefstal en mishandeling en heeft hij een gevangenisstraf van drie jaar uitgezeten. 70-jarige oma Bij de steekpartij raakte ook de 70-jarige oma van het meisje gewond aan haar arm toen ze haar probeerde te beschermen. Eerder meldde de politie dat er niet wordt uitgegaan van een terreurdaad. Het Nederlandse meisje was in Zweden op bezoek bij haar Zweedse grootouders. Volgens de politie is er geen verband tussen de verdachte en het slachtoffer. Lees ook: Neersteken Nederlands meisje in Zweden 'waarschijnlijk geen terrorisme' De verdachte is direct na het incident opgepakt. Hij werd overmeesterd door omstanders die ingrepen en hem naar de grond werkten.