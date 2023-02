Ook in Nieuw-Zeeland was natuurfenomeen te zien: het zuiderlicht

Het noorder- of zuiderlicht, ook wel poollicht genoemd, ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zon via de Noord- of Zuidpool binnendringen in de dampkring. Deze deeltjes hebben enorme snelheden van honderden kilometers per seconde en botsen na het binnendringen op stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer, zo tussen de 100 en 300 kilometer hoogte.

Deze botsingen zorgen ervoor dat de deeltjes in onze atmosfeer een verhoogd energieniveau krijgen. Om van dit verhoogde energieniveau af te komen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht: het noorder- of zuiderlicht.

Moet donker zijn

Je kunt het zuiderlicht het beste bewonderen tussen maart en september, en het noorderlicht tussen september en april. "Wil je het zuiderlicht zien, dan moet het daar wel donker zijn", zegt Middendorp daarover. "Maar in Nieuw-Zeeland begint het alweer herfst te worden, dus het is alweer donker genoeg."

Het is dan ook best logisch dat het zuiderlicht daar op hetzelfde moment zichtbaar is als het noorderlicht hier. "Zo gek is dat niet."