VS vraagt om uitlevering Olvidio Guzmán, zoon van 'El Chapo'

De arrestatie zorgde voor een golf van geweld, waarbij tientallen doden vielen. Zo kwamen er tien Mexicaanse militairen en 19 criminelen om het leven. De golf van geweld eindigde met een dramatische schietpartij op een vliegveld.

Sinaloa-kartel

'El Chapo' was de baas van het Sinaloa-kartel, voordat hij in 2017 werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Zijn zoon, Olvidio Guzmán, werd in 2019 ook al opgepakt. Maar hij werd ook snel vrijgelaten omdat zijn aanhouding leidde tot massale schietpartijen in Culiacán. De mislukte operatie bracht destijds de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador politiek in verlegenheid.