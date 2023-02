Leerling die docent in Frankrijk doodstak zou stem in hoofd hebben: 'Ik heb mijn leven verpest'

De leerling die gisteren een docent Spaans doodstak in Zuidwest-Frankrijk zou na zijn daad hebben gezegd dat 'iemand anders bezit had genomen van zijn lichaam'. Hij zou verward zijn geweest en een stemmetje in zijn hoofd zou hem opdracht hebben gegeven voor de moord, bleek vandaag uit een persconferentie van het Franse openbaar ministerie.

Het steekincident gebeurde gisteren rond 09.45 uur op een middelbare school in Saint-Jean-de-Luz, vlak bij de Spaanse grens. De officier van justitie maakte vandaag bekend dat de 16-jarige leerling tijdens een les van de Spaanse docent Agnès Lasalle (53) opstond en naar de deur van het lokaal liep. Hij draaide het lokaal op slot en stapte toen met een groot keukenmes op zijn docent af. Volgens ooggetuigen zou hij zijn docent daarna 'snel en zonder aarzeling' hebben gestoken in haar borst. 'Ik heb mijn leven verpest' De tiener bleef daarna stomverbaasd voor zich uit kijken waarna zijn klasgenoten wegvluchtten. Uiteindelijk liep ook de verdachte naar een ander lokaal waar twee docenten hem konden overmeesteren. "De verdachte zou toen hebben gezegd: 'Ik heb mijn leven verpest, het is allemaal voorbij'", vertelde de officier vandaag. Ook zou hij hebben aangegeven dat iemand anders bezit had genomen van zijn lichaam. Lees ook: Docent doodgestoken door leerling in Zuidwest-Frankrijk "Tijdens een verhoor zou hij hebben gezegd dat hij een stemmetje in zijn hoofd had, iemand die hij beschreef als egoïstisch en manipulatief", vertelde de officier verder. "Dat stemmetje zou hem hebben aangespoord om slechte dingen te doen: het zou hem hebben voorgesteld om de moord te plegen." Geen goede cijfers voor Spaans De jongen zou ook hebben toegegeven dat hij 'een vorm van vijandigheid had' tegenover de Spaanse docent. Hij zou geen goede cijfers gehaald hebben, terwijl hij volgens klasgenoten een 'zeer goede leerling' was en voor andere vakken juist wel goede cijfers haalde. Lees ook: Ziagnee verloor haar broertje na steekpartij: 'Twijfel niet en zoek hulp' De jongen was niet bekend bij de politie. Hij zou al langer psychische problemen hebben en hij zou afgelopen oktober een zelfmoordpoging hebben gedaan. 'Ze nam haar lessen serieus' Vanmiddag werd op de Franse middelbare scholen een minuut stilte gehouden. Er werd stilgestaan bij Agnès - volgens Franse media die leerlingen, collega's en naasten van de docent hebben gesproken - een vrouw die altijd klaarstond voor haar leerlingen. Ze nam haar lessen heel serieus. "Al haar energie ging naar haar studenten", zei een collega tegen de Franse krant Ouest-France. De Franse onderwijsminister Pap Ndiaye sprak van een 'trieste dag voor het nationale onderwijs'. Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week