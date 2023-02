Na WK voetbal niet minder, maar juist meer oliegeld in de sport: 'Dit is niet te keren'

"We zien al jaren dat landen als Saoedi-Arabië en Qatar dit doen vanuit oogpunt van zogenaamde sportswashing", zegt Ruud Bosgraaf van Amnesty International. "Ze gebruiken sport om hun imago te verbeteren, om politieke en economische redenen."

Discussie over WK

Voorafgaand aan en tijdens het WK voetbal in Qatar van afgelopen winter was er veel discussie over de vraag of landen waar het niet goed gesteld is met de mensenrechten wel zulke grote toernooien zouden moeten organiseren. Sinds het toernooi voorbij is, lijkt de invloed van de Emiraten en andere oliestaten op de sport alleen maar toe te nemen.

"Die discussie over het WK in Qatar werd vooral in Noordwest-Europa gevoerd", zegt Ruud van der Knaap, sportmarketeer van bureau Triple Double. "In de rest van de wereld is dat niet zo'n groot thema geweest. Als je kijkt hoe massaal Zuid-Amerikanen allemaal massaal naar Qatar zijn gegaan, dan kan je niet anders dan concluderen dat niet iedereen er zo mee bezig is."

WK 2030

Vooral Saoedi-Arabië lijkt nu vol in te zetten op sport. Lionel Messi werd aangetrokken als ambassadeur, Cristiano Ronaldo verhuisde naar een Saoedische ploeg, de Engelse voetbalclub Newcastle United kwam in handen van het olierijke land en het WK voor clubs wordt later dit jaar in Saoedi-Arabië gehouden.