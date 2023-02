Zo hardnekkig is PFAS: aangetroffen in bloed honderden diersoorten

"PFAS-vervuiling is niet alleen een probleem voor mensen", zegt David Andrews, onderzoeker bij het EWG. "Het is een probleem voor soorten over de hele wereld."

Alarmerend, noemt Annemarie van Wezel, bioloog en milieuwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, de resultaten. "Het toont opnieuw aan hoe hardnekkig deze stoffen zijn. Ze breken nauwelijks af in het milieu. Als ze er eenmaal zijn, blijven ze voor decennia of soms eeuwen."

Maar dat de stoffen voorkomen in dieren is geen verrassing. "We weten dat de stoffen breed voorkomen in het milieu, zoals oppervlaktewater en regenwater. Dieren leven daarin, dus worden daaraan blootgesteld."

Gevolgen voor ecosysteem

Over de precieze gevolgen voor dieren is nog maar weinig bekend. "We weten op basis van epidemiologische studies dat een lage dosis PFAS gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid, maar over de gevolgen voor het ecosysteem weten we nog maar weinig."

PFAS is een grote groep stoffen, maar de effecten ervan in het ecosysteem zijn nog niet uitgebreid bestudeerd, zegt Van Wezel. "Daardoor zijn er ook nog geen goede milieunormen afgeleid voor PFAS."