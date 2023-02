Elke dag honderden doden, maar aan het einde van de oorlog hoef je niet te denken

Een pyrrusoverwinning wordt uitgelegd als 'een overwinning die zo kostbaar is dat het eigenlijk een nederlaag is'. "Er wordt gezegd dat er nu zo'n 1000 Russen per dag sterven. Gemiddeld over de laatste maanden is het waarschijnlijk zo'n 700 tot 800 sterfgevallen per dag. Dat komt vooral door de artillerie zoals de HIMARS-raketten die de Oekraïners hebben gekregen", zegt Wijninga.

China zou Rusland willen helpen

Ook Wijninga is net als Bolder niet onder de indruk van de huidige Russische aanvallen. Hij denkt dat het offensief van de Russen eigenlijk te vroeg is ingezet. "Poetin heeft waarschijnlijk tegen zijn commandant gezegd dat hij de Donbas in maart veroverd wil hebben. Maar dat was gezien de huidige situatie aan het front niet realistisch. Daarbij speelt de komst van Westerse wapens richting Oekraïne ook een rol. Dat moment wil Poetin mogelijk voor zijn."

President Biden van de VS bracht een onverwacht bezoek aan Oekraïne vandaag. De beelden zie je hieronder: