VS beschuldigt Rusland formeel van misdaden tegen menselijkheid

De vicepresident noemde enkele voorbeelden van de misdaden. Zo noemde ze het 'barbaarse en onmenselijke' bloedbad in Boetsja en het bombardement van een kraamziekenhuis in Marioepol. "Hun acties zijn een aanval op onze gezamenlijke waardes en onze gezamenlijke menselijkheid."

De regering van Joe Biden sprak al wel eerder over oorlogsmisdaden. De Amerikanen stimuleren Kiev om alle misdaden goed te documenteren, zodat de kans op vervolging zo groot mogelijk is.

Oekraïners terug naar bevrijd maar totaal verwoest dorp: 'Waar begin je met opbouwen?' 02:59 ✕

In de Oekraïense dorpen die tot een paar maanden geleden op de frontlinie lagen is de verwoesting enorm. Toch proberen de inwoners de draad weer op te pakken. Zo ook in Partizanske in het zuiden het land. "We moeten dit herbouwen."