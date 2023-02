Na 16 uur vliegen terug bij af: vlucht uit Nieuw-Zeeland moet omkeren

Ze stapten allemaal in het vliegtuig met het idee om zestien uur later in New York te zijn. Maar voor passagiers uit Auckland in Nieuw-Zeeland liep dat anders af. Ze zaten wel uren in het vliegtuig, maar landden op precies dezelfde plek. Een stroomstoring op de eindbestemming was de reden.

Het ging om de vlucht NZ2 van de luchtvaartmaatschappij Air New Zealand, met als bestemming John F. Kennedy Airport. De meeste passagiers kwamen erachter dat het vliegtuig omdraaide, toen ze de vluchtroute op hun scherm bekeken, meldt de krant The New Zealand Herald. Stroomstoring De reden was een stroomstoring op de New Yorkse luchthaven. Die werd veroorzaakt door een storing in het elektrische paneel, aldus de luchthaven op Twitter. Ook een kleine brand zou aan de storing hebben bijgedragen. De brand was snel geblust. Hierdoor kon de luchthaven tijdelijk geen inkomende vluchten accepteren en er konden ook geen vluchten vertrekken. "We werken eraan om getroffen vluchten op te vangen met behulp van andere terminals." Elektrische problemen Het bedrijf dat de (lucht)havens van New York en New Jersey beheert, liet in een verklaring weten dat terminal 1 op de luchthaven gisteren gesloten zou blijven 'vanwege elektrische problemen'. Van de 64 vluchten die gisteren op de terminal zouden aankomen en vertrekken, werden er 39 geannuleerd. Het havenbedrijf was druk bezig om de stroom zo snel mogelijk te herstellen. Ondanks dat de New Yorkse luchthaven probeerde om vluchten naar andere terminals te sturen, maakten meerdere vluchten rechtsomkeert. Onder meer vluchten die vertrokken vanaf Seoul, Rome en Milaan gingen terug naar de oorspronkelijke luchthaven. De vlucht vanaf Seoul was in totaal 13 uur en 37 minuten onderweg. Een aantal andere vluchten landde wel op andere luchthavens in de Verenigde Staten. Sinds vanochtend kunnen er weer vliegtuigen binnenkomen op John F. Kennedy Airport, maar het vliegverkeer blijft beperkt. "We verwachten vandaag de start van beperkte operaties op terminal 1", zegt de havenautoriteit tegen persbureau Reuters.