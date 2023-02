Mesut werd het gezicht van de ramp in Turkije, dit is zijn verhaal

"Het opruimen van puin was extreem moeilijk. Er was geen mogelijkheid om op die plek een graafmachine te krijgen. De Turkse rampenbestrijding zei dat het gebouw zou instorten als de graafmachine in de buurt zou komen."

'Ik heb haar gestreeld, meer kon ik niet doen'

Mesut nam er geen genoegen mee. "Geef mij de graafmachine", zei ik. "Maar ze zeiden: 'je krijgt een team. We zullen met spierkracht je kind redden'."

Tot in de avond werd het puin met pikhouwelen en ander gereedschap het puin klein geslagen. "Toen hebben we mijn dochter eruit gehaald. Ik wilde haar hand nooit loslaten. Mijn dochter lag als een engel te slapen, ze overleed zonder pijn te lijden. Dat is mijn enige troost. Ik heb haar hand vastgehouden en haar gezicht gestreeld. Meer kon ik niet doen."