Peter C. verdacht van poging terreurmoord bij Miss België-verkiezing

Een onderzoeksrechter in Brugge liet de verdachte aanhouden, maar heeft nog geen beslissing genomen over de Nederlandse vrouw die in zijn gezelschap was.

'Niet op de hoogte'

"Zij was waarschijnlijk niet op de hoogte van de plannen van deze man", liet een woordvoerder van het parket vanochtend weten aan RTL Nieuws. Ze is wel verhoord.