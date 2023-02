Mustafa vanochtend nog levend onder puin vandaan gehaald, na 149 uur

Het dodental door de aardbevingen in Turkije en Syrië staat op dit moment op 28.000 mensen. De VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths zei gisteren in een interview met Sky News dat hij verwacht dat dit aantal zeker zal verdubbelen. "Ik denk dat het moeilijk is om een exacte schatting te maken omdat we onder het puin moeten komen, maar ik weet zeker dat het zal verdubbelen of meer. We zijn nog niet echt begonnen met het tellen van het aantal doden."

'Na vandaag zit ons werk erop'

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR zal vandaag in het Turkse Hatay nog een laatste keer zoeken naar overlevenden van de aardbevingen. Morgen gaat het team daar weg om later in de week terug in Nederland aan te komen. "Zes dagen na de aardbeving komen we in een andere fase. De kans op overleven is zeer gering", meldde USAR gisteren. "Dat betekent dat er andere hulp nodig is. Na vandaag zit ons werk er na zeer intensieve dagen op. We dragen het over aan andere teams."