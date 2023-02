Wonderlijke reddingen: baby's en kinderen ook nu nog levend vanonder puin gehaald

Weer wat eerder, na zo'n 55 uur, werd in Kahramanmaraş het 1-jarige meisje Masal levend onder het puin vandaan gehaald. Het gezicht van het meisje was wit van het stof, maar ze zou in relatief goede gezondheid zijn. De moeder, die daarna werd gered, zou de reddingswerkers hebben verteld dat ze Masal in leven kon houden door haar tussen de brokstukken door borstvoeding te geven.

Hereniging na 55 uur

De vader van het meisje zou volgens de Turkse krant Yeni Şafak op de dag van de aardbeving zelf al onder het puin vandaan zijn gekomen. Hij bleef 55 uur bij het puin wachten tot reddingswerkers zijn vrouw en kind konden bevrijden. De vader was enorm opgelucht en emotioneel toen hij zijn dochter eindelijk weer in de armen kon sluiten.