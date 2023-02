Ouders schuldig aan dood Britse Kaylea (16) door obesitas

De 16-jarige Kaylea Titford stierf in oktober 2020 in haar huis in de Britse stad Newtown. Ze werd in haar bed gevonden door ambulancepersoneel, liggend in zwaar vervuilde kleding en een smerig bed. Op het lichaam van Kaylea zaten – bleek later uit onderzoek – al zeker 48 uur maden. Vermoedelijk kwamen die af op de vele doorligplekken die het meisje had: ze lag al zeker zes maanden thuis in bed.

Zwaar verwaarloosd

Dat kwam, oordeelt de rechter nu, door zware verwaarlozing door haar ouders, schrijven verschillende Britse media. "Ze leefde in omstandigheden die ongeschikt waren voor welk wezen dan ook", sprak de officier van justitie.

Kaylea leed aan spina bifida, ook wel open rug genoemd, en hydrocephalus, wat ook wel waterhoofd wordt genoemd. Maar daar kon de tiener vóór de coronaperiode goed mee overweg. Zo was ze erg goed in rolstoelbasketbal en werd er zelfs een toekomst als paralympiër voor haar voorspeld.