Londense politieagent die 12 vrouwen verkrachtte, moet ruim 30 jaar cel in

De Britse politieagent David Carrick, die zeker 12 vrouwen heeft verkracht, moet voor minimaal 30 jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechter in Londen zojuist besloten. De man wordt gezien als een van de ergste serieverkrachters ooit in het land.

De 48-jarige Carrick, die bij de Londense Metropolitan Police werkte, gaf onlangs al toe dat hij de afgelopen 17 jaar 49 misdaden had gepleegd, waaronder 24 verkrachtingen van 12 vrouwen. Hij deed dat vaak in uniform. Hij vertelde de vrouwen onder meer dat ze geen schijn van kans hadden als ze met hun verhaal naar de politie zouden gaan, want dan zou het 'hun woord tegen dat van een politieagent zijn'. Politie greep niet in De politieleiding heeft haar excuses al aangeboden voor het feit dat ze Carrick niet doorhadden, ondanks de beschuldigingen tegen de agent die wel bij het politiebureau binnenkwamen. Zo zouden er eerder al meldingen zijn gemaakt van verkrachting en huiselijk geweld. Bekijk ook: Britse vrouwen zijn vertrouwen in politiemannen kwijt 01:35 ✕ Na de bekentenis van Carrick gingen vrouwen in Londen de straat op: het vertrouwen in het korps is weg. Maar het duurde jaren voor Carrick werd gearresteerd: toen een vrouw in 2021 toch besloot naar de politie te gaan om uitgebreid haar verhaal te doen, grepen agenten in. Na onderzoek vertelde het Openbaar Ministerie dat Carrick jarenlang 'medogenloos vrouwen vernederde, kleineerde en seksueel misbruikte'. Zo controleerde hij vrouwen op wat ze droegen, aten, waar ze sliepen en sommigen mochten geen contact meer hebben met hun kinderen. "Naarmate de tijd verstreek, nam de ernst van zijn overtredingen toe. Hij werd daartoe aangemoedigd, omdat hij dacht dat hij overal mee weg zou komen", vertelde het OM. Geen emotie bij Carrick Vanmiddag werd hij daar voor veroordeeld. De rechter legde hem 36 keer levenslang op, waarvan hij zeker 32 jaar vast moet zitten. Daarna kan hij voorwaardelijk vrijkomen. De rechter prees tijdens de rechtszaak de moed die de slachtoffers hadden om naar voren te stappen en hun verhaal te doen. Carrick reageerde laconiek: volgens een verslaggever van de BBC, die bij de zaak aanwezig was, toonde hij geen emotie toen hem de straf werd voorgelezen. Lees ook: Londense politieagent verkrachtte 12 vrouwen, Britse regering neemt maatregelen