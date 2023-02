Abigail pakt drugssmokkelaars bij Aruba: 'We schieten soms op de motoren'

Het werk van de Kustwacht springt dusdanig in het oog dat National Geographic er een serie over wilde maken. Dat gebeurde in 2021 tijdens corona, en het eerste deel was zo'n groot succes dat zondag het tweede seizoen start, met wekelijks een uitzending. "Het wordt nu in circa 170 landen uitgezonden. Voor het tweede seizoen hebben we veel meer Go Pro-camera's ingezet, dus er zijn veel meer intercepties te zien, waaronder drugsvangsten", zegt Lotte Klomp van producent National Geographic.

'Van de beelden geleerd'

Iedereen kan dus zien hoe Dammers en haar collega's drugssmokkelaars arresteren. Geen probleem voor haar: "Nu kan iedereen zien wat mijn werk is. Ik moet het vaak uitleggen", zegt ze.

"De documentaire laat zien wat mijn baan inhoudt, en ook hoe gevaarlijk het kan zijn. Het werk is erg divers, en dat laat de documentaire goed zien", zegt Dammers. Maar had ze dan geen last van die camera, die op haar borst geplakt zat? "Ach, je voelt het wel, maar het was juist goed. We hebben van de beelden zelf ook weer geleerd."