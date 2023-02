Vermissingszaak houdt Frankrijk bezig: Sihem (18) dood gevonden

Sihem verliet in de nacht van 25 op 26 januari haar huis in het Zuid-Franse La Grand Combe, in het departement Gard. Ze ging nog even naar haar oma, maar daarna was er niets meer van haar vernomen. Familieleden probeerden haar tevergeefs te bellen en te appen, maar ze nam niet meer op.

Daarom trok haar vader aan de bel bij de politie, waarna een groot onderzoek werd gestart. Onder meer een politiehelikopter en verschillende speurhonden werden ingezet bij de zoekactie.

Nicht en ex-vriend opgepakt

Maandag werden in het onderzoek twee mensen aangehouden: de nicht (30) van Sihem en diens ex-vriend Mahfoud H. (39). Na lange verhoren bekende Mahfoud, volgens onder meer de Franse krant Le Parisien, vannacht dat hij betrokken was bij Sihems dood.