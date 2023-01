Ruim 800 gewonden en 3 doden na aardbeving in Iran

Door de aardbeving zijn ook gebouwen in tientallen plaatsen beschadigd. Daarnaast is er schade ontstaan aan de infrastructuur in de streek.

Naschokken

Na de aardbeving zijn tientallen naschokken waargenomen, meldt nieuwszender Al Jazeera. De zwaarste naschok had een kracht van 4.2. Volgens Al Jazeera had Khoy in de afgelopen maanden met meerdere bevingen te maken, maar die waren minder zwaar dan die van gisteravond. Ook hadden de eerdere aardbevingen geen sterfgevallen tot gevolg en ze veroorzaakten geen grote schade.