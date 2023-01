Opnieuw schietpartij in Jeruzalem: 13-jarige jongen aangehouden

Het is niet duidelijk of het schietincident te maken heeft met het geweld en de onrust van de afgelopen dagen. Donderdag stierven negen Palestijnen bij een Israëlische inval op de Westelijke Jordaanoever en gisteren werden zeven mensen door een Palestijnse man doodgeschoten bij een synagoge in Oost-Jeruzalem. De schutter is door de politie doodgeschoten.

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn daardoor hoog opgelopen. Als reactie op de twee aanslagen hebben de Israëlische autoriteiten officieren 'permanent' in de omgeving van Jeruzalem neergezet om 'onmiddellijk te reageren op uitzonderlijke gebeurtenissen wanneer dat nodig is'.