Directeur Auschwitz bij herdenking: Poetin lijdt net als nazi's aan grootheidswaan

Voor de eerste keer is een Russische delegatie niet uitgenodigd voor de ceremonie van het voormalige nazivernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen. De reden is de oorlog in Oekraïne die al aan tienduizenden onschuldige burgers het leven heeft gekost. Volgens de directeur van het museum in Auschwitz kan de dood van de mensen in Oekraïne vergeleken worden met het lijden in de Tweede Wereldoorlog.

Overlevenden van Auschwitz-Birkenau kwamen gisteren bijeen in het voormalige nazivernietigingskamp voor het 78ste jubileum van de bevrijding van het kamp. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Rode Leger van de Sovjet-Unie. 1,1 miljoen mensen vermoord Het kamp was tijdens de Tweede Wereldoorlog een plek waar systematisch Joden, Polen, krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie, Roma en anderen werden vermoord. In totaal werden meer dan 1,1 miljoen mensen gedood in de gaskamers in het kamp of door honger, kou en ziekte. De directeur van het Auschwitz-staatsmuseum, Piotr Cywinski, gaf tijdens de herdenking gisteren een toespraak aan het publiek. Hij vergeleek daarin de nazimisdaden met de gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden in Oekraïense steden als Boetsja en Marioepol. Piotr Cywinski, directeur van het Auschwitz-Birkenau Museum, geeft een toespraak. © Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire De directeur noemde in zijn speech de plaatsnamen waar in de Tweede Wereldoorlog massamoorden plaatsvonden en vergeleek die met Oekraïense plaatsnamen waar door de Russen wreedheden zijn begaan. "De wijk Wola in Warschau, Zamojszczyzna, Oradour en Lidice heten tegenwoordig Boetsja, Irpin, Hostomel, Marioepol en Donetsk", zei hij. 'Sterven massaal onschuldige burgers' Volgens Cywinski sterven er opnieuw 'massaal onschuldige mensen in Europa'. Ook zei hij dat de Russen geïnspireerd worden door een 'soortgelijke zieke grootheidswaanzin' als de nazi's. "Opnieuw sterven massaal onschuldige mensen in Europa. Zwijgen betekent een stem geven aan de daders. Onverschillig blijven staat gelijk aan het goedkeuren van moord." Tijdens de herdenking droegen overlevenden van de Holocaust hoeden en sjaals in de blauwwitte strepen van de kamp-uniformen. Ook legden ze kaarsen op de ruïnes van een gaskamer. Overlevenden van de Holocaust leggen kaarsen op de ruïnes van een gaskamer. © AP Rusland noemt het uitblijven van een uitnodiging een 'cynische' zet. "Ze weigeren de bevrijders uit te nodigen om een eer te kunnen bewijzen aan de slachtoffers", zei de voorzitter van het Russische Hogerhuis. "Dit is natuurlijk heel zorgelijk." Vernedering Een van de twee opperrabbijnen van Rusland, Rabbi Berl Lazar, noemt het ontbreken van Russische genodigden 'zeker een vernedering, omdat we de rol van het Rode Leger kennen en herinneren' bij de bevrijding van Auschwitz. De Oekraïense president Volodimir Zelenski herdacht de Holocaust-slachtoffers in Babi Yar, een ravijn in Kiev waar in 1941 binnen 48 uur bijna 34.000 Joden werden vermoord. "We weten en onthouden dat onverschilligheid samen met haat doodt", zei hij op sociale media.