Dodelijke slachtoffers mesaanval in trein Duitsland zijn 16 en 19 jaar oud

De steekpartij vond gisteren plaats in een regionale trein tussen Kiel en Hamburg. Plotseling begon een 33-jarige man op treinreizigers in te steken. De twee tieners, afkomstig uit de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein, kwamen daarbij dus om het leven. Volgens de Duitse krant Bild gaat het om een meisje (16) en een jongen (19).

Geen terroristische aanslag

Het motief van de dader is nog altijd onduidelijk, maar van een terroristische aanslag is geen sprake. De man werd in Brokstedt in de trein door de politie overmeesterd en aangehouden. Het gaat om een stateloze Palestijn zonder vaste woon- of verblijfplaats die met een voorlopige verblijfsvergunning in Duitsland zou verblijven.

Gisteren zeiden veiligheidsbronnen dat de man mogelijk in de war zou zijn geweest tijdens de aanval.