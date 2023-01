Scholing 5 miljoen Oekraïense kinderen door de oorlog

De oorlog in Oekraïne heeft de scholing van meer dan 5 miljoen kinderen verstoord, meldt UNICEF. De VN-organisatie roept op voor meer internationale steun zodat de kinderen niet verder achterop raken, nadat hun onderwijs al werd getroffen door de coronapandemie en in sommige gevallen ook door de eerder uitgebroken strijd in Oost-Oekraïne.

Door de inmiddels elf maanden durende oorlog zijn duizenden onderwijsinstellingen in Oekraïne beschadigd of verwoest. Meer dan 1,9 miljoen kinderen volgen digitale lessen en zo'n 1,3 miljoen een combinatie van lessen op locatie en online. In buitenland vaak geen school UNICEF wijst erop dat het volgen van digitaal onderwijs een 'voortdurende uitdaging' is vanwege de aanvallen op Oekraïense stroomvoorzieningen. Lees ook: Oekraïense kinderen naar reguliere school? 'Ingewikkelder dan het lijkt' Buiten Oekraïne staan naar schatting twee op de drie Oekraïense vluchtelingenkinderen niet ingeschreven in het onderwijssysteem van het land waar ze verblijven. Daar zijn volgens UNICEF meerdere redenen voor, bijvoorbeeld beperkte onderwijscapaciteiten en ouders die hun kinderen online Oekraïense les lieten volgen in de hoop snel huiswaarts te keren.