Brandon overmeesterde schutter in Californië: 'Dacht dat ik hem moest vermoorden'

Dat hoefde niet. De man vluchtte naar buiten, naar zijn auto, waardoor Tsay meteen de politie kon bellen. Enkele uren later werd de schutter - Huu Can Tran - gevonden. Hij had zichzelf doodgeschoten in zijn auto.

Tsay wordt in de VS nu gezien als held. De sheriff van de regio zei over Tsay dat hij vele levens had gered. "Wat een dappere man is dat."