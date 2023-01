Nieuwe acties tegen bruinkoolwinning Lützerath, tientallen op de been

Duitsland is nog steeds afhankelijk van steenkool voor energieopwekking. Vorig jaar was werd ruim 20 procent van de opgewekte elektriciteit geproduceerd met binnenlandse bruinkool en ruim 11 procent met geïmporteerde steenkool. Na de sluiting van drie kerncentrales eind 2021 is het aandeel kolen zelfs gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Uiteindelijk wil Duitsland stoppen met kolen.

Twee jaar geleden bezocht RTL Nieuws een bewoner van het dorp, die toen niet wilde vertrekken.