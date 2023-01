Belarus start rechtszaak tegen oppositieleider, zogenaamd 'hoogverraad'

In de Belarussische hoofdstad Minsk is het proces begonnen tegen oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja. Ze is er zelf niet bij, ze leeft in het buitenland omdat de situatie in Belarus voor haar niet meer veilig was. Ze staat onder meer terecht voor hoogverraad.

Het Belarussische regime van president Loekasjenko treedt keihard op tegen zijn tegenstanders. Tichanovskaja, die de overwinning claimde bij de omstreden presidentsverkiezingen van 2020, wordt geconfronteerd met een waslijst aan beschuldigingen, waaronder ook 'samenzwering om de macht te grijpen' en het oprichten en leiden van een extremistische organisatie. Na de verkiezingen braken grootschalige protesten uit, die ook keihard werden neergeslagen door het regime van Loekasjenko. Hulp aan Rusland Behalve Tichanovskaja zijn vier van haar aanhangers aangeklaagd. Ook zij zijn in ballingschap om aan onderdrukking en vervolging te ontkomen. Eind november sprak RTL Nieuws met Tichanovskaja over de situatie. Ze zei toen elke dag bang te zijn: Oppositieleider Belarus in Nederland: 'Elke dag bang' 02:44 ✕ Leven in Belarus kan niet meer, dat is niet veilig. Loekasjenko is tijdens de oorlog in Oekraïne een van de belangrijkste bondgenoten van de Russische president Vladimir Poetin. Eind december bezocht Poetin het land weer. Het voedde de geruchten voor een nieuw voorjaarsoffensief van Rusland, ook via Belarus. Doodstraf Afgelopen mei voerde het land ook de doodstraf weer in voor pogingen tot terroristische daden. Belarus is het enige land in Europa dat nog de doodstraf uitvoert. Lees ook: Zeldzaam bezoek Poetin aan bondgenoot Loekasjenko voedt vrees voor nieuwe aanval