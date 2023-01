Russen martelen Navalny met 'psychopaat' die hele dag schreeuwt en gromt

De zorgen over zijn gezondheid namen afgelopen week toe, nadat hij op oudjaarsdag naar een isoleercel was overgeplaatst. Daar werd hij ziek: volgens zijn advocaat heeft Navalny last van koude rillingen, koorts en een ernstige hoest.

Navalny zegt dat de autoriteiten hem opzettelijk hebben besmet door 'een zieke man' bij hem in de cel te plaatsen. Hij spreekt over een 'bacteriologisch wapen'.

Zijn vrouw deed direct een beroep op het gevangenispersoneel om hem te voorzien van basismedicijnen. Ook ondertekenden 500 Russische artsen een open brief aan president Vladimir Poetin. Ze eisen dat de gevangenisautoriteiten stoppen met het 'misbruiken' van Navalny.

Verklaring Duitse regering

De Duitse regering liet gisteren in een verklaring weten dat de Russische autoriteiten 'met spoed' medische hulp moeten verlenen aan Navalny.

Het is de tiende keer in vijf maanden tijd dat Navalny naar een isoleercel is gestuurd. Eerder ging dat om 'overtredingen' als het wassen van zijn gezicht op het verkeerde moment of het niet dichtknopen van zijn gevangenisuniform.

Naast zijn ziekte lijkt Navalny ook het slachtoffer te zijn van een Russische martelmethode. Navalny's team schrijft er uit zijn naam over op Twitter. "Als je een boek van een Sovjet-dissident openslaat, zullen er eindeloze verhalen zijn over strafcellen, hongerstakingen, geweld, provocaties, gebrek aan medische zorg. Kortom, niets nieuws", zegt Navalny.