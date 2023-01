Iran executeert voormalig toppoliticus en 'spion' Alireza Akbari

De Brits-Iraanse toppoliticus Alireza Akbari, die woensdag ter dood werd veroordeeld in Iran, is geëxecuteerd. Dat melden de Iraanse staatsmedia. De plaatsvervangend minister van Defensie werd in 2019 gearresteerd en veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk.

Akbari zou volgens het regime een belangrijke agent zijn van de Britse geheime dienst M16. Hij zou staatsgeheimen hebben gelekt. Ook zou hij volgens Iran een rol hebben gespeeld bij de moord op een belangrijke wetenschapper in 2020 die werkte aan het Iraanse atoomprogramma. Het overheidspersbureau Mizan meldde ook dat Akbari was opgehangen, maar gaf daarbij geen exacte datum voor de executie, meldt de BBC. Datum onbekend Akbari woonde lang in het VK en beschikte zowel over de Iraanse als Britse nationaliteit. Lees ook: Doodstraf voor 'meesterspion' in Iran, mogelijk na politieke machtsstrijd Volgens de Iraanse pro-hervormingskrant Shargh Daily zou Akbari eerder het hoofd zijn geweest van het Strategic Research Institute. Ook zou hij een rol hebben gespeeld bij de beëindiging van de oorlog tussen Irak en Iran. Hij werkte voor een militaire organisatie die een resolutie van de Verenigde Naties uitvoerde. Onmiddellijke vrijlating De Britten drongen er eerder bij Iran op aan de executie niet uit te voeren. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft herhaaldelijk gevraagd om de onmiddellijke vrijlating van Akbari. Het vonnis zou politiek gemotiveerd zijn. Uit Iran komen vaker berichten over arrestaties en executies van Iraniërs die ervan worden beschuldigd voor buitenlandse geheime diensten te werken, vooral voor de Israëlische Mossad of de Amerikaanse CIA. Zowel de arrestaties als de rechtszaken worden doorgaans geheimgehouden. Eind november werden vier Iraniërs geëxecuteerd nadat ze ter dood waren veroordeeld voor 'samenwerking' met Israël. Lees ook: Dit zijn de Iraanse mannen die dit weekend werden geëxecuteerd Afgelopen week werd bekend dat de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele veertig jaar celstraf en 74 zweepslagen kreeg opgelegd. Hij zou zich volgens Iran schuldig hebben gemaakt aan spionage en tegenwerking van de nationale veiligheid. Lees ook: Belgische hulpverlener die in Iran 28 jaar cel kreeg, beschuldigd van spionage Geschokt De Britse premier Rishi Sunak is geschokt door de executie van Akbari. "De executie was een gevoelloze en laffe daad, uitgevoerd door een barbaars regime dat geen respect heeft voor mensenrechten van het eigen volk", aldus Sunak. De banden tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd flink slechter geworden, onder meer doordat Iran Akbari niet heeft vrijgelaten, ondanks meerdere Britse verzoeken.