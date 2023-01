Als zelfs een kind sterft: België breekt hoofd over drugsgeweld

Het lichaam van de 11-jarige Firdaous is overgebracht naar Marokko om daar begraven te worden. Afgelopen maandag werd ze getroffen door een kogel, toen haar ouderlijk huis onder vuur werd genomen. Het gezin heeft niets te maken met drugs. Maar twee ooms van Firdaous zouden wel in het drugsmilieu zitten. De beschieting was in Merksem, een wijk van Antwerpen.

Recordhoeveelheid onderschept

Die stad wordt al langer geteisterd door drugsgeweld, wat natuurlijk allemaal te maken heeft met de doorvoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Daar zijn ook Nederlandse drugshandelaren bij betrokken. Een dag na de dood van Firdaous werd bekend dat er vorig jaar in een recordhoeveelheid van 110 ton cocaïne is onderschept in de haven.

De moeder van Firdaous deed al een emotionele oproep aan de dader, die zie je in onderstaande video: