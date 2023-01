Belgische hulpverlener in Iran veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen

Of Vandecasteele ook echt 40 jaar in de cel moet zitten, is onduidelijk. Waarschijnlijk hoeft hij alleen de veroordeling waar de langste straf op staat daadwerkelijk uit te zitten en kan hij dus na 12,5 jaar vrijkomen.

15 minuten gebeld met familie

Met kerst mocht Vandecasteele vijftien minuten bellen met zijn familie, hij mocht het toen niet hebben over zijn veroordeling. Hij vertelde daarom vooral dat hij het koud had: het vroor op dat moment en hij droeg slechts een T-shirt. Zijn verzoeken om een trui, sokken of handschoenen werden niet ingewilligd. Ook was hij duidelijk veel afgevallen.

Een woordvoerder van zijn familie vertelt verder dat de man in een cel zit van twee bij drie meter, zonder toilet. "Het licht brandt constant. Olivier heeft een infectie en is zijn teennagels kwijtgeraakt. Hij heeft tandproblemen, gehoorproblemen. Het is duidelijk dat Olivier wordt gemarteld."