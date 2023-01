Duitse scholier (17) steekt lerares dood in de klas

Dat schrijft onder meer de Duitse krant Bild. De tiener zou de vrouw vanmiddag hebben neergestoken, de lerares was op dat moment in haar eentje in het klaslokaal.

Leerling belde zelf politie

De leerling belde vervolgens zelf naar de politie. Agenten kwamen massaal ter plaatse, de omgeving van de school werd afgezet en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Al snel werd duidelijk dat anderen niet in gevaar waren, de leerling zou zich niet hebben verzet bij de arrestatie.

De Duitse politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd in het klaslokaal. Waarom de jongen zijn lerares doodstak, is nog onduidelijk.