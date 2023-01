Braziliaanse oud-president Bolsonaro opgenomen in Amerikaans ziekenhuis

Sinds de bestorming van honderden aanhangers van Bolsonaro op het parlement gisteren in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia, zijn de ogen gericht op Bolsonaro zelf. Hij liet op Twitter al weten dat hij de bestorming veroordeelde. "Vreedzame protesten zijn onderdeel van democratie. Maar het plunderen en binnendringen van overheidsgebouwen zoals vandaag is gebeurd, net als in 2013 en 2017 door links, vallen daar niet onder."

Vaker buikpijn

Nu blijkt dat de oud-president is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de krant O Globo heeft hij hevige buikpijn.

Bolsonaro is de laatste jaren meermaals in het ziekenhuis opgenomen vanwege blokkades in zijn darmen. Dat zou spelen sinds hij in 2018 bij een aanslag werd gestoken terwijl hij campagne voerde om president te worden. Volgens de vrouw van Bolsonaro heeft zijn opname ook deze keer hiermee te maken. "Hij ligt ter observatie in het ziekenhuis vanwege een oncomfortabel gevoel in zijn buik als gevolg van de aanval in 2018", schrijft ze op Instagram.

Een bron die dicht bij de familie staat, zegt dat zijn situatie 'niet zorgelijk' is.

Ook in november zou Bolsonaro nog opgenomen zijn in het ziekenhuis vanwege de buikklachten.